31-åringen fra Gjøvik vakte begeistring blant de som stemte. Med sangen «Dangerous» slo Farida først ut Daniel Lukas (23) som stilte i konkurransen med sangen «Kvelertak».

I sluttduellen møtte hun Steffen Jakobsen fra Grimstad. Countryartisten framførte «With Me Tonight», et litt uvanlig nummer for den tradisjonelle sangkonkurransen, men han slo ut Lily Löwe som deltok med rockelåten «Bad Baby», framført med hjelp av glamrockerne fra bandet Wig Wam.

Lørdag kveld viste NRK også a1-artisten Christian Ingebrigtsen, som med sangen «Wonder of the World» er en de forhåndskvalifiserte til finalen i februar.

Den store finalen går av stabelen 19. februar. Vinneren der får representere Norge i den europeiske finalen, som i år arrangeres i Torino (Italia) i mai.