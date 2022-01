Fjøs med 35 okser brant ned i Alta

– Slukningsarbeidet er utfordrende på grunn av mye vind, og fjøset med 35 okser og 12 høns var umulig å berge, sier innsatsleder Stian Johnsen hos politiet i Alta til NRK.

Alle dyrene brant inne.

– Brannvesenet fant raskt ut at det var umulig å redde fjøset. Faren for spredning gjorde at de måtte sikre de omliggende bygningene, sier Johnsen.

Operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen opplyser til iFinnmark at siden det er snakk om produksjonsdyr, er både veterinær og Mattilsynet koblet inn i saken.

Politiet rykket ut til brannen rett før klokka 7 lørdag morgen. Minst seks personer er evakuert fra hovedbygningen ved fjøset.