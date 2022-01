Demonstrasjoner mot koronapass

Lørdag blir det demonstrasjoner over hele verden og i flere byer i Norge mot koronapass, blant annet i Oslo kl. 15.00.

100 dager siden regjeringen tiltrådte

Det er akkurat 100 dager siden Støre-regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tiltrådte 14. oktober 2021. Før valget la Arbeiderpartiet fram en plan på 40 punkter som partiet lovet velgerne å legge fram forslag om i løpet av 100 dager i regjering – altså innen lørdag 22. januar.

Miljøministeren til EUs ministermøte om klima og energi

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) reiser denne uka til Amiens i Frankrike for å delta på uformelle ministermøter i EU. Det er EU-formannskapet dette halvår, Frankrike, som er vertskap for de møtene.

Tyske CDU velger ny partileder

De tyske kristendemokratene har landsmøte der de skal velge ny partileder etter Armin Laschet.

Verdenscup: Alpint og skiskyting

Verdenscup alpint slalåm for menn i Kitzbühel i Østerrike og verdenscup utfor for kvinner i Cortina d'Ampezzo, Italia. Verdenscup skiskyting i Anterselva i Italia med 15 km fellesstart for menn og 4 x 6 km stafett for kvinner.