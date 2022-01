Vedum: Ingen avgjørelse om ny sentralbanksjef denne uken

Heller ikke denne uka kommer regjeringen til å utnevne en ny sentralbanksjef, får Dagbladet bekreftet.

Neste mulighet blir dermed fredag neste uke.

– Jeg har sagt til embetsverket som styrer denne prosessen at de skal bruke den tiden de behøver, og gjennomføre ansettelsesprosessen på en god og grundig måte. Så skal jeg se på den innstillingen de kommer med, og til slutt ha siste ordet, sier Vedum.

Etter at embetsverket i Finansdepartementet har kommet med sin innstilling havner den på pulten til Vedum til endelig beslutning.

I en undersøkelse Kantar gjorde for TV 2 tidligere denne måneden svarte to av tre nordmenn at de ville ha visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef framfor Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Samtidig skal flere Nato-land, deriblant Tyskland og USA, ha presset på for å få Stoltenberg til å ta en ny periode som leder, noe han ifølge VG skal ha avvist.