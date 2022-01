Studenter får strømstipend i ny krisepakke

Fredag ble regjeringspartiene og SV enige om en ny krisepakke for strøm- og coronatiltak. Først sa regjeringen nei til strømstøtte for studenter, så ble det foreslått et lån. Nå får studentene støtte på 3.000 kroner som stipend.

– Dette er en skikkelig gladnyhet. Det hjelper mange studenter som har vært bekymret for den byrden ved det ekstra lånet. Nå kan vi senke skuldrene, sier leder Tuva Todnem Lund i Norsk studentorganisasjon (NSO) til NTB.

Hun understreker at det nå er viktig at støtten gis ut til studentene så raskt som mulig.