– Konsekvensen er at vi ikke får full kontroll over smittesituasjonen, sier fagdirektør for helse og samfunn Marit Dypdal Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag til Trønder-Avisa.

Kommunen må i en periode gjøre harde prioriteringer om hvem som kan hente hurtigtest.

– Derfor er det de med symptomer på corona som nå kan hente test. Foruten disse er det kun ansatte innenfor liv og helse som blir prioritert nå som vi har få tester, opplyser Stjørdal kommune.

Flere andre kommuner vil også ha færre hurtigtester enn ønskelig.

Hovedårsaken er forsinkede leveranser fra det nasjonale lageret i Oslo. Det utfordrende været i Norge den siste tiden har noe av skylden for logistikkproblemene, sier Kverkild.

Hun minner om at Norge har bestilt 50 millioner nye hurtigtester, men disse kommer først i neste uke. I slutten av neste uke vil kommunene ha fått fylt opp lagrene igjen, ifølge Kverkild.