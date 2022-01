– Hvis du skal bruke helgen eller andre dager til aktivitet på isen; husk at is er utilregnelig, skriver politiet i Oslo på Twitter.

De sier videre at det er svært risikabelt å bevege seg på isen uten å være sikker på at den er trygg.

– Tilbakemeldinger fra enheter ute, er at det er utrygg is flere steder, og at det er flere som bruker isen til tross for dette.