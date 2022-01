Flere fjelloverganger åpnet etter uvær

E6 over Dovrefjell ble gjenåpnet torsdag kveld etter å ha vært stengt siden onsdag kveld.

Natt til fredag åpnet også E6 over Saltfjellet for trafikk etter å ha vært stengt, melder Statens vegvesen. På E6 Sennalandet er det fri ferdsel etter en periode med kolonnekjøring.

Ved Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark ble E6 åpnet igjen fredag formiddag, etter å ha vært stengt gjennom natten som følge av snøskred. Også fylkesvei 889 Snefjord – Havøysund i Måsøy var stengt natt til fredag, men ble åpnet for kolonnekjøring i 10-tiden. Her advarer Statens vegvesen om glatt vei og noe snøfokk.

E10 Bjørnfjell i Nordland ble stengt onsdag kveld, men er nå åpen for kolonnekjøring.

Sjekk været der du er

På fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet er E134 Haukelifjell og E16 over Filefjell åpnet for normal trafikk, mens det er kolonnekjøring på rv. 7 over Hardangervidda.

Også riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpnet for normal trafikk. Det samme gjelder for fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Ringebu, som Statens vegvesen tidligere opplyste kunne bli stengt på kort varsel.

Følgende veier er stengt:

* E69 Skarsvåg – Nordkapp

* Fv. 51 Valdresflye (vinterstengt fram til 16. april)

Det er kolonnekjøring følgende steder:

* E10 Bjørnefjell

* Fv. 888 Bekkarfjord – Hopseidet

* Fv. 890 Kongsfjordfjellet

* Fv. 891 Båtsfjordfjellet

* Rv. 7 Hardangervidda