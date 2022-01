Meat Loaf er død

Meat Loaf, som egentlig het Michael Lee Aday (født Marvin), døde torsdag kveld med kona Deborah ved sin side, opplyser hans agent Michael Greene på vegne av familien.

Agenten sier at også døtrene og nære venner fikk muligheten til å si farvel til ham det siste døgnet han levde. Dødsårsaken er ikke kjent.

Ett av de bestselgende albumene i historien

– Vi vet hvor mye du betød for så mange av dere, og vi setter virkelig pris på kjærligheten og støtten når vi går gjennom denne sørgetiden etter å ha mistet en så inspirerende artist og vakker mann, sier familien i en uttalelse.

– Fra hans hjerte til alle deres sjeler: Aldri stopp å rocke, uttaler familien.

Meat Loaf ble født i Dallas, Texas 27. september 1947. Han har gitt ut en rekke plater, blant annet «Bat Out of Hell»-trilogien han fikk stor suksess med. Plateserien har solgt mer enn 65 millioner kopier verden rundt.

Første album i trilogien er regnet som ett av de bestselgende albumene i historien, skriver Deadline.

Marion Ravn: – Utrolig trist

Meat Loaf vant blant annet en Grammy for sangen «I'd do anything for love».

Rockeren Meat Loaf og den norske artisten Marion Raven / Ravn fotografert på Grand Hotel i Oslo i 2006. Foto: Lise Åserud / NTB

Artisten spilte også i mer enn 50 filmer og TV-serier i løpet av karrieren, blant annet kultklassikeren «The Rocky Horror Picture Show» og «Fight Club».

Han hadde også en hit med låten «It's All Coming Back To Me Now» med den norske artisten Marion Ravn i 2006.

– Det var en utrolig trist beskjed å få at Meat Loaf har gått bort så alt for tidlig. Jeg er veldig stolt over at han valgte meg som duettpartner til den fantastiske «It's All Coming Back To Me Now» og takknemlig for å bli kjent med en så fin fyr, som tok godt vare på meg når jeg i en ung alder reiste rundt med ham på turné. Jeg har mange gode minner og morsomme historier fra vår tid sammen! Vi har mistet en stor artist. Tankene mine går til familien, sier Ravn i en uttalelse sendt til ABC Nyheter.