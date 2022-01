Tengs-siktede varetektsfengsles til 12. april

Det opplyser 51-åringens forsvarer, Stian Kristensen, til NRK.

– Han er naturlig nok skuffet over det. Så lenge han står hardnakket på at han ikke har noe med dette å gjøre. Men det var ikke uventet, med tanke på at saken står i samme stilling som ved forrige fengsling, sier Kristensen.

Forsvareren kan ennå ikke si om kjennelsen ankes.

Den forrige fengslingsperioden for mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs, utløp torsdag denne uka. Han nekter straffskyld og begjærte seg løslatt, men Sør-Rogaland tingrett landet på forlenget fengsling.

Mannens forsvarer fortalte mandag at saken ville gå som kontorforretning, altså uten at den siktede møter i retten.

51-åringen ble i høst siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han ble pågrepet i september etter at DNA-undersøkelser av en blodflekk på Tengs' strømpebukse pekte ham ut.