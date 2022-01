FHI-direktøren: Økning i innleggelser kan være tegn på at det har snudd

De siste ukene har smittetallene vært svært høye, likevel har antallet coronainnlagte gått nedover.

Denne uken har trenden derimot snudd. FHI melder denne uken om en økning på 30 prosent fra forrige uke i antall pasienter innlagt med corona som hovedgrunn, skriver VG.

– Det har vært nedgang i flere uker, så ser vi i inneværende uke at det har vært noe oppgang, sier Stoltenberg til avisen.

Til tross for at omikron har vist seg å være en mildere variant av coronaviruset, har FHI advart om at den økte smitten kan gi en større belastning på sykehusene.

– Vi venter at det vil fortsette å øke til smittetoppen er nådd, og så fortsatt øke noen uker etter det, så det er av de aller viktigste målene vi følger med på. I tillegg til at vi følger med på nye innlagte med covid som hovedgrunn, følger vi også med på hvorvidt disse blir så alvorlig syke at de må ligge lenge, sier Stoltenberg til VG.

FHI opplyser at de forventer at smittetoppen nås i månedsskiftet januar-februar.