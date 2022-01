Støre og Scholz i samtaler om energi og spent situasjon i Øst-Europa

Energiforsyning, klima og den politisk spente situasjonen i Øst-Europa er temaer som vil stå mest sentralt, sa de to i noen innledende kommentarer før møtet tok til klokken 18.

Støre understreket at han ser fram til å diskutere utfordringer rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen med sin tyske kollega.

– Det hører ikke med til hva som er normalt at det skal brukes militære midler for å løse politiske spørsmål. Vi har felles ansvar for å finne politiske løsninger og ikke la en militær logikk overta i Europa, sa Støre, med henvisning til Ukraina-krisen.

Schotz ønsker mer samarbeid

Både Scholz og Støre kom inn på temaet energiforsyning, der de begge framhevet betydningen av fortsatt samarbeid. Scholz påpekte også at det er stort potensial for enda bredere og sterkere samarbeid på klimaområdet.

Invitasjonen ble godt mottatt av Støre.

– Vi kan samarbeide om å utvikle nye fornybare ressurser, vi kan ta i bruk ny teknologi for å fjerne CO2 fra gass og vi kan gi større sikkerhet for industri og husholdninger trygg energiforsyning mellom land som kjenner hverandre, sa han.

Støre: Tyskland del av løsningen

Han la til at også han ønsker at de to landene fordyper dialogen om energipolitikk og industrielle løsninger.

– Vi står i en industriell transformasjon. Og hver gang Norge er i en industriell transformasjon, så har Tyskland vært en del av løsningen og samarbeidet ved tysk teknologi og tradisjon, sa han.