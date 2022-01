Spesialenheten: PST brukte ulovlig overvåkingsmetode mot flypassasjerer

I desember 2019 ble det kjent at PST hadde overvåket flyavganger til og fra Norge ved å hente passasjerlistene fra flere flyselskaper. Saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Det hele endte med at saken ble henlagt i slutten av januar i fjor. Riksadvokaten ga derimot ordre om ny etterforskning, skriver Aftenposten.

Nå er avgjørelsen fra Spesialenheten klar. De mener PST ikke hadde lov til å samle inn passasjerdata om norske borgere. Dataene ble heller ikke lagret på en korrekt måte.

– Vi tar avgjørelsen og kritikken fra Spesialenheten på største alvor. Praksisen som spesialenheten har etterforsket, er avsluttet, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

På tross av at bruddet på tjenesteplikten var grovt, slipper PST foretaksstraff. PST har avsluttet praksisen og har utarbeidet bedre rutiner.