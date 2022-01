Psykiater vil ikke stole på Breivik: Fortsatt fare for nye voldshandlinger

– Når han sier noe, så tror han på det når han sier det. Men han kan på et annet tidspunkt mene noe annet. Breivik er ikke konsistent i det han sier, og det innebærer at man ikke kan stole på ham, sa psykiatrisk sakkyndig Randi Rosenqvist da hun vitnet i retten onsdag formiddag.

Hun mener han forandrer synspunkter pragmatisk og prøver å tilpasse dem nye situasjoner.

Randi Rosenqvist er den psykiateren som har fulgt Anders Behring Breivik tettest siden han ble pågrepet og senere dømt og plassert på Ila og i Skien fengsel. Hun har siden 2013 hatt ansvaret med å utarbeide åtte-ni risikovurderinger – senest i fjor, i forbindelse med at Breivik da begjærte seg løslatt

– Breivik har ikke skjønt at det er forestillingene hans som må endres, men tror at hvis han sier seg enig i åtte steg han har funnet på for avradikalisering, så er det endring, sa Rosenqvist.

– Men det er noe med tankegangen som er gal hos ham, altså, sa hun.

Uendret risiko

Konklusjonen i dag er i samsvar med den hun flere ganger tidligere har framført i retten: Det er nærliggende fare for at Breivik på nytt skal begå alvorlig kriminalitet – uavhengig av hans egen påstand om at han nå er ikke-militant nazist som tar avstand fra vold.

Psykiater Randi Rosenqvist har ikke endret syn på Anders Behring Breivik. Hun mener det fortsatt er fare for nye voldshandlinger og at den terrordømte 42-åringen ikke er til å stole på når han sier han tar avstand for vold. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Han har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger i forhold til hvordan han var i 2012–2013 da jeg skrev den første risikovurderingen, konkluderte hun.

Rosenqvist er stevnet som vitne av statsadvokat Hulda Karlsdottir, og hennes erklæring og risikovurdering er en grunnplanke i aktoratets bevisførsel. Karlsdottir påpekte at Rosenqvist allerede i 2013 skrev at Breiviks personlighetsforstyrrelser «er så stabile, at det neppe er noen endring i dem» og at det som kan endre seg er «hva Breivik finner formålstjenlig».

– Oppfatter ham som rigid

– Jeg oppfatter ham som ganske rigid, og rigiditet har vist seg gjennom de ti siste årene. Det som har vist seg, er at han skifter taktikk etter hva han finner formålstjenlig, bekreftet Rosenqvist.

Den terrordømte 42-åringen har benyttet seg av retten han har til å begjære seg løslatt når minstetiden i forvaringsstraffen på 21 år er utløpt. Da han forklarte seg for retten, bekreftet han at han fortsatt bekjente seg til nazismen, men at han ikke aktet å bruke voldelige midler for å nå sine politiske mål.

En forutsetning for prøveløslatelse fra forvaring er at domfelte kan vise til reell endring i voldsrisiko og forbedret evne til sosial fungering. Grunnkriteriene for forvaring – at det foreligger en nærliggende fare for nye, alvorlige handlinger – må ikke lenger være innfridd.

– Kan du på et eller annet vis overbevise oss om at dine militante tendenser er forsvunnet, spurte sorenskriver Dag Bjørvik da partenes utspørring av Breivik var over.

– Jeg kan ikke garantere

– En som er dømt for noe alvorlig, kan aldri garantere at han ikke gjør det igjen. Det går på om samfunnet gir ham muligheten eller ikke. Så det er umulig å garantere, svarte Breivik, som viste til at han har en rekke omfattende forretningsideer han ville forfølge hvis han ble sluppet ut.

– Der står det detaljert og konkret fra dag til dag hva jeg vil gjøre de første hundre dagene. Å jobbe med forretninger er den eneste andre lidenskapen jeg har. Jeg har ingen andre lidenskaper. Jeg kan kanskje game, utdypet Breivik.

Rosenqvist er kritisk til at Breivik er ti-tolv timer daglig på studiecellen og lager «store mengder brev, planer, organisasjonsplaner, tegninger og alle de tingene han planlegger å sette i gang med»

– Jeg tror det forsterker hans politiske analyse. Han sitter på sett og vis i sin egen boble og tror at bare han sier ting mange nok ganger, så blir det sant, sa hun.

– Som dere hørte i går, er det ganske tungt å føre diskusjoner med ham, sa Rosenqvist fra vitneboksen.