Breiviks krav om løslatelse behandles videre

Dag to av behandlingen av Breiviks krav om løslatelse gjennomføres i gymsalen ved Skien fengsel. Pär Öberg, er profilert medlem av Den nordiske motstandsbevegelse i Sverige, skal vitne via telefon. Deretter er det satt av flere timer til psykiater Randi Rosenqvists vitnemål. Hun er sikkerhetsansvarlig psykiater i Telemark fengsel og har skrevet flere risikovurderinger av Breivik.

Kulturlivet demonstrerer mot smitteverntiltak

Representanter for Norges kulturliv samles til demonstrasjon foran Stortinget. De krever at dagens antallsbegrensning opphører og at kompensasjonsordningen endres slik at den faktisk kompenserer for tapte inntekter.

Debatt i Sikkerhetsrådet om Israel og Palestina

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er i New York for å lede et ministermøte i Sikkerhetsrådet. Blant innlederne er norske Tor Wennesland, som er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen for Israel og Palestina.

USAs utenriksminister i Ukraina

USAs utenriksminister Antony Blinken er i Ukraina, der han skal møte landets president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba. President Joe Biden sa i går at Russland når som helst kan komme til å angripe Ukraina.

Statsministeren i Berlin

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal møte Tysklands statsminister Olaf Scholz i Berlin. Støre skal også møte president Frank-Walter Steinmeier, delta på en paneldebatt med tysk næringsliv om energi, besøke en utstilling laget av norske Mad arkitekter og delta i en diskusjon om sikkerhetspolitikk i regi av München Security Conference.

Muntlig spørretime på Stortinget

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar i Stortingets muntlige spørretime.