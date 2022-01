Breiviks forsvarer vil legge vekt på farebildet

– Jeg vil legge ganske stor vekt på at farebildet ikke på noen måte har fått noen bekreftelse i og med at han ikke har fått noen type frihet av noe slag. Det jeg kommer til å etterlyse og spørre vitnene om er at når man påstår at han har utgjort en konstant fare i ti år, hva er det da man har testet ut? Hva ville dette ha betydd i friere former? Det er det jeg savner, sa advokat Øystein Storrvik til pressen etter rettssakens første dag tirsdag.

Han mener at man en eller annen gang må gi Breivik en form for frihet.

– Det sentrale i en sak om prøveløslatelse er hva klienten har tenkt å gjøre fremover hvis han blir prøveløslatt eller får lettelser. Det kommer jeg til å spørre ham om i en halv time i morgen, sa han.

Storrvik la til at hans klient ikke har fått sone sammen med noen på ti år.

– Han har hatt to sekvenser med å treffe to andre innsatte. Han må jo snart sone sammen med andre. Jeg mener han skulle ha gjort det for lenge siden. Jeg savner uttesting av muligheten til å vise positive sider av seg selv, hva er snakk og hva er handling, sa advokaten.