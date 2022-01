Gamvik-forliset: Politiet gjenopptar søk etter savnede

Politiet har sammen med Statens havarikommisjon gjennomgått og analysert AIS-sporing og har ønske om å undersøke enkelte prioriterte områder i seilingsruta som fartøyet hadde før det forliste, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Planen er å igangsette søk med ROV onsdag morgen. Områdene som er utpekt, er blant annet området hvor AIS-signalet forsvant og bakover fra der fartøyet drev på land.

– Værprognosene for onsdag ser lovende ut. Dette er et område som er svært værutsatt, men det kan se ut som vi har et værvindu i morgen formiddag som vi håper å kunne benytte oss av, sier Hansen.

De pårørende er informert om at søket gjenopptas.