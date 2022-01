Flere dødsfall i Norge ved utgangen av fjoråret

I løpet av de ti siste ukene ble det registrert 9.310 dødsfall her til lands, noe som er 16 prosent flere enn samme periode året før, skriver avisa.

Økningen er ventet, ifølge demograf Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Når du over en periode får en økning i risikopopulasjonen, vil det på et eller annet tidspunkt bli en økning i antall dødsfall. Hovedforklaringen på dødstallene mot slutten av 2021 er at mange eldre på sett og vis har fått utsatt døden på grunn av tiltakene i pandemien. De har vært beskyttet også mot annen sykdom, sier hun.

Dødstallene er likevel på et normalt nivå sammenlignet med årene før pandemien, ifølge Tømmerås.