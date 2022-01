Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Stavanger

Meldingen om hendelsen kom til politiet klokken 02.10. Politi og ambulanse var raskt på stedet, og fornærmede ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Han er lettere skadd.

– Gjerningsmannen ble etter kort tid pågrepet på samme sted. Begge de involverte er i 40-årene og bor på hver sin adresse i en flermannsbolig. De har kjennskap til hverandre, men politiet kan foreløpig ikke si noe mer om relasjonen, sier politiadvokat Cathrine Monsen.

Gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling. Mannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld for siktelsen.