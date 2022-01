Bjørn Guldvog: Kan bli slutt på karantene om to-tre uker

Planen om endringer kommer fram i et brev fra Helsedirektoratet til kommunene.

– Endringene vil innebære betydelig økt bruk av tester – primært selvtester, heter det i brevet.

Kommunene får også vite at regjeringen ønsker at testing i stor grad skal erstatte karantene for alle nærkontakter, også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder fremdeles karantenekravet som ble innført i midten av desember 2021. Dette går ut på at alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person, som hovedregel skal i smittekarantene i 10 døgn.

Til TV 2 forteller helsedirektør Bjørn Guldvog at dette kan bety slutte for karantene, og at dette ikke ligger langt fram i tid.

– Kanskje to-tre uker, sier helsedirektøren.

I forkant av de eventuelle endringene ber Helsedirektoratet om at kommunene og statsforvalterne bygger opp lagerkapasiteten slik at kommunen kan lagre et antall selvtester tilsvarende minst to ganger innbyggertallet i kommunen og oppretter informasjon om og logistikk for utlevering av selvtester.

Kommunene blir bedt om å rapportere tilbake til statsforvalterne når dette er gjort. Helsedirektoratet ber kommunene om å ha dette klart senest onsdag 26. januar.