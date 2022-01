Oslo-dødsfall: Politiet har en styrket hypotese om at det ikke foreligger noe straffbart

Det var lørdag formiddag at en alvorlig skadd mann kom inn på legevakten i Oslo. En annen mann ble kort tid etter pågrepet i saken. Søndag døde den skadde mannen, som var en utenlandsk statsborger i 50-årene.

Senere søndag ble den siktede mannen løslatt etter å ha blitt avhørt.

– Bakgrunnen for løslatelsen er ny informasjon som gjør at hypotesen om at det ikke er noe straffbart som ligger bak dødsfallet, er styrket, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiet understreker at siktelsen ikke er frafalt, og at den vil forbli uendret fram til ytterligere undersøkelser i saken har funnet sted. Mannen erkjente ikke straffskyld og var lettet over å bli løslatt, sier mannens forsvarer, advokat Heidi Ysen, til NTB.

– Han fikk vite i avhør at vedkommende var død, og han ble veldig preget av det, sier Ysen.

Forsvareren sier at saken anses som avsluttet fra deres hold, og at hun regner med at siktelsen vil bli vurdert av politiet.

– Vi regner med at politiet etterforsker videre, og så venter vi på en videre oppdatering, sier Ysen.