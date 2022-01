Voldtektstiltalt politimann nektet straffskyld i retten

Etter at retten var satt mandag morgen, svarte politimannen nei på dommerens spørsmål om han erkjente straffskyld, skriver TV 2.

Ifølge tiltalen skal politimannen over en toårsperiode ha utnyttet sin stilling til å ha seksuell omgang med sju kvinner. For to av disse er han tiltalt for voldtekt.

En av disse kvinnene skal mannen ha vært praksisveileder for. Kvinnen skal ha vært redd for å miste studieplassen sin og følte seg underordnet og nærmest tvunget inn i et forhold med tiltalte. Han skal ha utnyttet situasjonen og gjennomførte en rekke samleier med henne, fremgår det av tiltalen.

En åttende kvinne skal han ha skrevet seksuelle meldinger til i forbindelse med at kvinnen forsøkte å anmelde en voldtekt.

– Han benekter straffskyld etter tiltalen og ser fram til at saken endelig kommer opp slik at han får forsvart seg mot anklagene, opplyste en av mannens to forsvarere, advokat John Christian Elden, til NTB i helgen.

Saken går i retten fram til fredag 25. februar.