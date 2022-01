Skoler og barnehager stengt etter strømbrudd i Trøndelag

– Strømmen forventes tilbake i løpet av dagen, men temperaturen i barnehage- og skolebyggene våre er såpass lave at vi dessverre må se oss nødt til å holde barn og elever hjemme i dag, heter det i meldingen som Adressa har fått tilgang til.

Det opplyses at det er strømbrudd ved alle skoler unntatt Buvik skole, der det kun har vært et kort strømbrudd. Også barnehagene i Buvika holder åpent ettersom det kun var snakk om at kort strømbrudd i området.

De øvrige byggene har vært uten strøm siden klokka 18 på søndag.

Også i Melhus er det fire skoler og barnehager som vil holde stengt som følge av strømbruddet.