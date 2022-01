Tusenvis av trøndere mangler fremdeles strøm

Nettselskapet Tensios strømkunder i Trøndelag mistet søndag kveld strømmen som følge av uvær i regionen. Strømbruddene var fordelt over hele nettområdet

– Alle som nå er strømløse, må være forberedt på at det kan vare til i morgen, men vi jobber på spreng for at de skal få tilbake strømmen før det, sa pressevakt Ole Marius Ingvaldsen i Tensio til Adresseavisen søndag kveld.

Noen timer ut i natten var antallet strømløse kunder imidlertid blitt betraktelig lavere, viser Tensios strømstanskart.

Også i Agder er rundt 1.000 strømkunder blitt fratatt strømmen, viser Agder Energis strømstanskart mandag morgen. 858 kunder var i natt uten strøm i Oslo-området, Romerike og gamle Østfold fylke, skriver VG . Ifølge Elvia har de aller fleste fått tilbake strømmen mandag morgen.

Ifølge Sandefjords Blad var 689 av Skagerak Energis kunder på Osterøya i Sandefjord også strømløse på et tidspunkt natt til søndag. Ved 6-tiden mandag manglet 112 kunder fremdeles strøm.