Endringer i innreiseregler

Helse- og omsorgsdepartementet innfører i dag krav om karantene ved innreise fra Romania. Samtidig justeres Polen fra mørkerødt til rødt. Innreisekarantene gjelder for reisende som ikke har gyldig, verifiserbart koronasertifikat – eller som i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Mobbesaken på skolen i Drangedal for retten

Cecilie Haugens krav om erstatning som følge av mobbing på skolen i Drangedal behandles i Telemark tingrett. Det er satt av fem rettsdager til hovedforhandlingen, som går som en alminnelig tvistesak.

Krisemøte om strømpriser

I formiddag møter bondeorganisasjonene regjeringen til krisemøte om strømpriser. Møtet finner sted på kontoret til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

EU-parlamentet velger ny president

EU-parlamentet skal velge ny president etter at David Sassoli døde i forrige uke. Italienske Sassoli døde tirsdag, 65 år gammel. Sassoli planla ikke å stille til gjenvalg og skulle etter planen gå av ved slutten av måneden.

Norge søker revansje i håndball-EM

I dag spiller Norges håndballherrer mot Litauen i EM. Med lørdagens tap for Russland er det sannsynligvis at det blir norsk andreplass i puljen og et dårlig utgangspunkt – null poeng – før hovedrunden.

Carlsen spiller i Nederland

I dag spilles tredje runde i den internasjonale storturneringen i sjakk i Wijk aan Zee i Nederland. Magnus Carlsen står med 1,5 poeng etter de to første rundene. Nå venter polske Jan-Krzysztof Duda på andre siden av brettet.