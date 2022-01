Telenor selger sin halvpart av Myanmar-selskap

Telenor har inngått avtale om salg av sin andel på 51 prosent i Wave Money i Myanmar for rundt 470 millioner kroner. Kjøperen er investeringsselskapet Yoma Strategic, opplyste Telenor i en pressemelding i natt.

Wave Money, hvis egentlige navn er Digital Money Myanmar Limited, driver med finansielle tjenester og digitale betalingsløsninger i Myanmar. Tjenesten fungerer som en slags Vipps.

7.604 smittede sist døgn

Det siste døgnet er det registrert 7.604 koronasmittede i Norge. Det er 3.420 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 9.717 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.435, så trenden er stigende.

Ny nordkoreansk rakettest



Nord-Korea har avfyrt et «uidentifisert prosjektil» mandag, ifølge det sørkoreanske forsvaret. Det er nordkoreanernes fjerde rakettest denne måneden.

Meldingen kommer etter at Nord-Korea på ti dager gjennomførte tre rakettester, blant dem to av det de kaller hypersoniske raketter. Raketten skal ha landet i Japanhavet, og det japanske forsvarsdepartementet tvitrer at det kan være snakk om et ballistisk missil. Onsdag varslet USA nye sanksjoner mot Nord-Korea etter testene.

Britiske tenåringer pågrepet i forbindelse med gisselaksjon i synagoge i Texas

To tenåringer har blitt pågrepet i Manchester i forbindelse med gisselaksjonen i en synagoge i Texas lørdag. Gjerningsmannen ble drept da FBI-agenter stormet bygningen, mens en rabbiner og tre andre som ble holdt fanget, er uskadd. FBI identifiserer ham som den 44 år gamle britiske statsborgeren Malik Faisal Akram.

Greater Manchester Police melder at betjenter fra antiterrorpolitiet pågrep to personer sør i Manchester i går kveld. Tenåringene sitter i varetekt i påvente av avhør. Politiet har ikke kommet med noen opplysninger om alder og kjønn på de pågrepne.

Nytt vulkanutbrudd på Tonga

Det er registrert et nytt, stort utbrudd fra den undersjøiske vulkanen hvis utbrudd lørdag utløste en tsunami på øystaten Tonga, ifølge en overvåkingstjeneste. Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, startet et utbrudd lørdag.

Det siste utbruddet ble registrert like etter klokka 23 norsk tid i går kveld, ifølge Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. Varslingstjenesten Pacific Tsunami Warning Centre melder om store bølger i området.

– Dette kan komme fra et nytt utbrudd i Tonga-vulkanen. Det er ikke registrert noen jordskjelv av betydelig størrelse som kan ha forårsaket disse bølgene, heter det derfra.

Djokovic ankom Dubai

Novak Djokovic landet i dag lokal tid på flyplassen i Dubai. Det er uvisst hvor reisen går videre for tennisstjernen, som ble deportert fra Australia.

Turneringen Dubai Duty Free, som Djokovic vant i 2020, begynner ikke før 14. februar. Verdenseneren Djokovic er tittelforsvar i Australian Open, som starter i dag. Serberen fikk imidlertid håpet om deltakelse i årets turnering slukket da en australsk domstol bekreftet serberens visumnekt i går, og han forlot landet med fly noen timer senere.

Vei delvis gjenåpnet etter tankbil-velt

E134 i Notodden ble i natt delvis gjenåpnet. Veien var lenge helt stengt etter at en tankbil veltet.

Ved halv fire-tiden var politiet ferdig på stedet, og det var blitt åpnet ett felt forbi ulykkesstedet. Tankbilen blir berget i løpet av formiddagen, og i den sammenheng blir veien igjen midlertidig stengt. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer, og noen ble evakuert som følge av lekkasje fra tankbilen.