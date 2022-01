Telenor selger sin halvpart av Myanmar-selskap

Kjøperen er investeringsselskapet Yoma Strategic, opplyser Telenor i en pressemelding natt til mandag.

Wave Money, hvis egentlige navn er Digital Money Myanmar Limited, driver med finansielle tjenester og digitale betalingsløsninger i Myanmar.

Stolte over å ha vært en del

– Telenor er stolte over å ha vært en del av Wave Moneys innsats for å gi Myanmars innbyggere landsdekkende tilgang til finansielle tjenester, sier Lars Erik Tellmann, leder for finansielle tjenester i Telenor Group.

– I samarbeid med Yoma Strategic har vi jobbet for å sikre at hvem som helst, fra hvor som helst, kan sende og motta penger digitalt og foreta kontaktløse og sikre betalinger i butikker eller på nettet ved å bruke den markedsledende digitale lommebok-appen til Wave Money. Vi er sikre på at Yomas engasjement og visjon vil ta Wave Money videre til neste nivå for å drive digital inkludering i Myanmar, fortsetter han.

Forutsetter godkjenning

Avtalen mellom Yoma Strategic og Telenor Group avslutter en salgsprosess som ble kunngjort i juni 2020, opplyser Telenor. Transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning fra sentralbanken i Myanmar.

Salget ble omtalt i den asiatiske finansavisen Nikkei Asia, en søsterpublikasjon av Financial Times, i starten denne måneden.

En slags Vipps

Wave Money er den største digitale betalingstjenesten i Myanmar, og fungerer som en slags Vipps, og Telenor eier 51 prosent av aksjene, skrev Dagens Næringsliv den gangen.

Tidligere i høst ble det kjent at Telenor selger virksomheten i Thailand, og i sommer ble det kjent at det norske selskapet vil selge hele mobilvirksomheten i Myanmar til libanesiske M1 Group. Sistnevnte har foreløpig ikke fått regulatorisk godkjennelse.