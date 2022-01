Uværet: Veier stenges, flyavganger kansellert og flere tusen har mistet strømmen

I tillegg til at en buss blåste av veien i Gjemnes, blåste blant annet en løe ut i veien i Luster kommune. Her er fylkesvei 5639 i Mørkridsdalen nå stengt fram til mandag.

Kun sjåføren var i bussen da den blåste over ende i Batnfjordsøra, men vedkommende ble ikke skadd, opplyser politiet.

Dermed har det varslede uværet for alvor startet. Meteorologene har sendt ut farevarsel for Sør-Norge og orkanvarsel for Møre og Romsdal søndag.

De voldsomme naturkreftene har blant annet ført til at løse gjenstander blir tatt av vinden, veier og fergesamband stenges, og flere tusen husstander har mistet strømmen.

Storm og orkan

På fiskeværet Veiholmen i Smøla kommune i Møre og Romsdal var det ved 19-tiden registrert 35,7 meter i sekundet i gjennomsnittsvind i ti minutter, skriver VG.

– Det betyr at de akkurat nå har orkan, sa meteorolog Martin Granerød.

I Kristiansund er det meldt full storm og vindkast opp mot 45 meter i sekundet.

– Vi oppfordrer folk til å bruke hodet sitt og tenke seg om hvor de ferdes . Vær bevisst på at man kan få strømbrudd og at trær kan velte, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Noen utvalgte observasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag søndag kveld🍃 Det ventes fremdeles sterke vindkast videre utover kvelden og natta, og en økning i vinden Østafjells⚠️ pic.twitter.com/U9QSwXXln5 — Meteorologene (@Meteorologene) January 16, 2022

Lørdag advarte Trøndelag politidistrikt innbyggerne mot å ferdes utendørs på grunn av det ventede uværet, mens veitrafikksentralen ba folk om å la bilen stå.

– Vi oppfordrer bilister som ikke må ut og kjøre, om å holde seg hjemme. Dette gjelder store deler av Trøndelag og Møre. Det er svært utfordrende kjøreforhold , skriver Vegtrafikksentralen midt på Twitter.

Det var full storm i Trondheim søndag kveld. Bildet er fra Munkholmen, sett fra Pirsenteret. Vannet fra Trondheimsfjorden piskes opp og inn på land over de skuelystne. Foto: Ole Martin Wold / NTB

8.000 uten strøm

Over 8.000 av nettselskapet Tensios strømkunder i Trøndelag mistet søndag kveld strømmen . Strømbruddene er fordelt på elleve forskjellige områder, men de fleste kundene som er rammet, er på Hitra, Frøya og i Børsa, skriver Adresseavisen.

I tillegg sørger vinden for at løse gjenstander fyker gjennom luften, og at trær blåser over ende.

– Med full storm vest i Agder, og vindkast opp i 36 meter i sekundet frykter vi at trær vil velte over veier og strømledninger. Dette er ikke kvelden for å dra ut til Lindesnes fyr for å se på uværet , sier meteorolog Martin Granerød til NRK.

Tak blåste av låve

Et låvetak i Melhus i Trøndelag ble tatt av vinden søndag ettermiddag. Ingen av de 60 dyrene som var i låven, ble skadd.

Politiet i Trøndelag meldte ved 20.30-tiden på Twitter at et låvetak på Hovin i Melhus var tatt av vinden.

Inne i låven sto 60 storfe, men ingen av dyrene skal ha kommet til skade.

– Dyrene har det etter forholdene greit, da de står under et betongdekke, skriver politiet.

Buss blåste av veien

Det voldsomme uværet fører ikke bare til vanskelige kjøreforhold flere steder, men også at flere av fjellovergangene er stengt.

Ved 19.30-tiden var følgende fjellveier stengt:

* E6 Dovrefjell

* E16 Filefjell

* Fv 27 Venabygdsfjellet

* Fv53 Tyin-Årdal

* Rv52 Hemsedal

* Fv50 Aurland – Hol

* Rv7 Hardangervidda

* Rv13 Vikafjellet

* Rv15 Strynefjellet

* E134 Haukelifjell

Stopper flere flygninger



Stormen har ført til flere kansellerte flyavganger på hele Vestlandet. Søndag kveld ble Trondheim lufthavn Vernes stengt.

– Det er snøværet og kraftig vind som skaper trøbbel, sier operativ sjef ved Trondheim lufthavn Værnes, Thomas Wintervold, til Adresseavisen.

– Det er fare for at vinden tar tak i flyene og flytter på dem, sier han.

Pressekontakt Catharina Solli i Widerøe sier til TV 2 at flyselskapet har høy terskel for å avlyse avganger, men at vinden var så sterk søndag kveld at det ikke var mulig å fly i stormen. Håpet var likevel å kunne gjenoppta flygningene senere på kvelden.

– Det er kansellerte avganger både fra Bergen til Ålesund, men også til Molde, Kristiansund, Ørsta/Volda og Førde. Noen passasjerer har blitt booket om og fløyet til Oslo der de har blitt innlosjert på hotell, sier Solli.

Pressekontakt Harald Kvam i Avinor opplyste til kanalen litt før klokken 20 at det enn så lenge ikke var noen stengte flyplasser, og at det skal veldig mye til før det skjer. Likevel setter uværet i Sør-Norge en stopper for mye flytrafikk.

– Det er utfordrende vær fra Oslo lufthavn til både nord og vest. Samtidig er det også veldig stille i lufta, på grunn av lite flygninger. Flyplassene ser det an fra time til time, sier han.

Ifølge Sunnmørsposten er flere av fergesambandene i deres område innstilt. Også flere andre ferger der uværet treffer, er innstilt.

Blant annet ble 16.30-avgangen mellom Kristiansand til Hirtshals i Danmark kansellert, mens søndagens avgang mellom Larvik og Hirtshals er utsatt til mandag.