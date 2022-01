Stort sørpeskred i Narvik – flere evakuert

Skredet gikk like etter klokken 12 søndag.

Til NRK opplyser politiet at skredet var så høyt og bredt at de valgte å stenge av veien for å sjekke at det ikke var personer i skredet.

– Det har vi konkludert med at det ikke er, sier operasjonsleder Ulf Slettan.

Han forteller at geologer fra NVE har vært på stedet for å undersøke skredfaren videre.

– I tillegg har vi evakuert noen hus og hytter vest for skredet i retning Narvik inntil videre, sier operasjonslederen.

Det var avisen Framover som skrev om skredet først. Det er faregrad fire for skred i Ofoten – som betyr stor snøskredfare.