Forslaget er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen torsdag.

Påbudet vil gjelde for alle som har fylt 18 år. Opprinnelig ønsket regjeringen at det skulle gjelder for alle som har fylt 14 år.

I midten av mars vil myndighetene begynne med tilfeldige kontroller, blant annet ved hjelp av trafikkontroller, opplyser helseminister Wolfgang Mückstein søndag.

De som nekter å la seg vaksinere, risikerer en bot på mellom 600 og 3.600 euro.

Unntak gjelder for gravide og alle som ikke kan vaksineres av medisinske grunner. Alle som har blitt friske etter å ha vært coronasmittet, kan vente i 180 dager til de vaksinerer seg.