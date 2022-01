Norge har passert 500.000 registrerte koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 8.477 koronasmittede i Norge. Det er 3.189 flere enn samme dag i forrige uke. I alt har 504.789 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 9.229 koronasmittede per dag.

I Oslo er det registrert 2.134 nye tilfeller siste døgn. Det er 789 flere enn samme dag forrige uke, men 1.148 færre enn fredag. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 1.944 smittede per dag i hovedstaden.

Gisseldrama i Texas

Et ti timer langt gisseldrama er over etter at alle som ble tatt som gisler i en synagoge i Texas i går, er satt fri og i god behold. Det bekreftet guvernør Greg Abbott i halv fem-tiden norsk tid i natt. En halvtime senere bekreftet politiet at gisseltakeren er død. Mannens identitet er ikke bekreftet.

Politiet har ikke bekreftet det nøyaktige antallet gisler, men uttalte tidligere at det trolig dreide seg om fire gisler, blant dem synagogens rabbiner. Gisseldramaet oppsto under en gudstjeneste som ble sendt direkte i sosiale medier. Sendingen ble avbrutt og politiet ankom stedet med spesialstyrker. USAs president Joe Biden ble varslet om saken underveis.

Tusener samlet til Trump-møte

Tusener av tilhengere av Donald Trump samlet seg i natt norsk tid i Florence i Arizona for å høre den tidligere presidenten holde tale på et folkemøte.

Foran en jublende folkemengde gjentok han påstanden om at han mener å ha vunnet presidentvalget – en påstand som er blitt avkreftet fra flere hold. Trump gjentok også uttrykk som «svak» om president Joe Biden, og kritiserte på ny mediene. Folkemøtet var Trumps første siden oktober.

– Store ødeleggelser på Tonga

Gårsdagens vulkanutbrudd på Tonga har ført til store materielle ødeleggelser i øyriket, opplyste New Zealands statsminister Jacinda Ardern i dag. Det er ikke kommet offisielle meldinger om skader eller dødsfall, sa hun. USA lover å hjelpe Tonga hvis det trengs.

Tongas hovedstad er dekket av aske, og tsunamibølger har skylt båter og store steiner i land og gjort skader på bygninger, sa hun. Utbruddet førte til en tsunami som sendte bølger mot New Zealand, Japan, Hawaii og USAs vestkyst. I New Zealand ble blant annet båter i ei havn påført skader.

Bil på flukt kjørte inn i politibil

En politibil ble kjørt inn i av en ettersøkt bilist i det som ifølge politiet var en stjålet bil. Hendelsen skjedde i Klepp i Rogaland. En politibetjent er kjørt til sykehus for sjekk.

Politiet opplyser at det ble iverksatt søk etter føreren av en stjålet bil som hadde kjørt i en murvegg på Klepp i 1-tiden. Kort tid senere kom det melding om nok en stjålet bil, og denne bilen kjørte inn i politibilen.

Skudd avfyrt mot bil på Vestli i Oslo – ingen skadd

Ifølge politiet ble det blitt skutt mot en bil på Vestli i Oslo lørdag kveld. Bakgrunnen for hendelsen er uavklart.

– Det er ingen som er skadd. Vi er sikre på at det er avfyrt skudd og det har skjedd utendørs. Vi ønsker ikke å si noe mer om involverte, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo-politiet til NTB.

Politiet vil ikke svare på spørsmål om noen er pågrepet i saken.