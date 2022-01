Elsparkesyklist alvorlig skadd i Stavanger

Politiet i Sørvest fikk melding om ulykken klokken 0.09. Den skjedde i Haugesundsgata like ved skateparken ved Bybrua.

– Personen på elsparkesykkelen, en mann i 30-årene, ble tatt med av ambulanse til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader, skriver politiet i en pressemelding i 8-tiden lørdag morgen.

Føreren av personbilen, en mann i 20-årene, er blitt avhørt av politiet. Han er ikke fysisk skadd. Det er ikke mistanke om kjøring i rus- eller alkoholpåvirket tilstand.

Begge de to involverte er bosatt på Nord-Jæren.

– Kriminalteknikere fra politiet har sammen med ulykkesgruppen til vegvesenet arbeidet med undersøkelser på stedet gjennom natten. Det var flere vitner til ulykken, og det er gjennomført flere vitneavhør på stedet, skriver politiet i pressemeldingen.

De legger til at de har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men at det gjenstår noe etterforskning før endelig konklusjon kan trekkes.