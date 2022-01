Rosenqvist har vurdert Anders Behring Breivik minst sju ganger siden han ble pågrepet for terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Når rettssaken der han krever seg løslatt holdes neste uke, vil psykiateren legge fram nok en vurdering av den nå 42 år gamle mannen.

Rosenqvist vil ikke foregripe det hun skal legge fram i retten, men sier til Aftenposten fredag at den nye vurderingen ikke er vesentlig annerledes, eller endret, fra den siste offentlig kjente risikovurderingen gjort i desember 2016.

Den gang advarte Rosenqvist retten mot å stole på Breiviks forsikringer om at han ikke lenger er voldelig. Hun kalte ham en pragmatiker som endret seg etter situasjonen rundt ham.

I vurderingen anbefalte psykiateren at Breivik ble nøye observert etter rettssaken og advarte om manglende interesse fra mediene over lengre tid kunne øke faren for nye alvorlige voldshandlinger.

I saken som nå skal prøves for retten vil Breivik ventelig på nytt forklare at han ikke lenger er voldelig, noe han også sa under rettssaken i 2017.