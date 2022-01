Bybanetraseen i Bergen fører til endret tomtevalg for Havforskningsinstituttet

Det har i lengre tid vært planer om å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Både rystelser og elektromagnetisk stråling fra den planlagte bybanen, biltrafikk og båter vil påvirke instrumentene Havforskningsinstituttet bruker i sitt laboratoriebygg til forskning innen havbruk.

Bystyret i Bergen vedtok i fjor sommer at det skulle jobbes videre med risikoavklaringer for tomtealternativ A og C, men nå får vedtaket knapt et halvår senere om bybanetraseen som konsekvens at Statsbygg bare ønsker å utrede ett av disse alternativene, alternativ C for plassering av laboratoriebygget.

– Rapporten viser at det ikke er mulig å redusere risikoen på tomtealternativ A til et akseptabelt nivå. Slik bybanetraseen nå er planlagt, ønsker Statsbygg derfor at det kun fremmes en bystyresak for opsjonsavtale for kjøp av lokaliseringsalternativ C, ytterst på Dokken, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Hvis kommunen velger å legge bybanen i en annen trase med tilstrekkelig avstand er forutsetningen endret, og tomt A vil igjen kunne vurderes som et mulig alternativ, heter det i en pressemelding.