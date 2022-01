Slik Kampanje var først ute med å omtale i går, fikk Dagsrevyen kritikk for hvordan de fremstilte Ida Wolden Baches CV under et innslag tirsdag 11. januar.

Under sammenligningen av hennes og Jens Stoltenbergs CV, i et innslag ved navn «Hvem er best egnet?», lot nemlig NRK være å nevne flere fremtredende stillinger Wolden Bache har hatt i Handelsbanken, Sentralbanken og ved Handelshøyskolen BI.

Wolden Bache og Stoltenberg kjemper om stillingen som Norges nye sentralbanksjef.

– Denne fremstillingen er feil

En av de som kom med kraftig kritikk mot Dagsrevyen var Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania. Han mente innslaget nærmest fremstod som en søknad for Stoltenberg.

– Hun blir fremstilt som en renspikka akademiker uten erfaring, men det stemmer ikke. Hun har mer praktisk erfaring enn Stoltenberg, så denne fremstillingen er feil. Hun har erfaringen som skal til for å bli en god sentralbanksjef, sa han.

Torsdag kveld presenterte Dagsrevyen igjen Wolden Baches CV – denne gangen mer utfyllende – etter kraftige kritikken.

– Underslår fullstendig hennes ekstremt tunge CV

Nå er saken også klaget inn til Kringkastingsrådet. Rådssekretær Erik Skarrud sier til Kampanje at det har kommet inn åtte klager. Klagerne er svært kritiske.

– Ida Wolden Baches CV blir ekstremt skjevt presentert i grafikken ved sammenligningen mot Stoltenberg. Hva med å faktisk vise hvor kompetent hun faktisk er, i stedet for å vinkle det som «en eller annen kvinne» mot «mannen vi elsker»?, skriver en av dem.

– Måten dette ble gjort på ga inntrykk av at Ida Wolden Bache ikke har gjort noe annet enn å være forskningsassistent før hun ble visesentralbanksjef, mens man la opp en lang rekke verv for Stoltenberg. Dette underslår fullstendig hennes ekstremt tunge CV, skriver en annen klager, som mener dette ikke kan tolkes som noe annet enn en ren kampanje til fordel for Stoltenberg.

En annen skriver at de har «jukset» med CV-en til Ida Wolden Bache.

– Man ser tydelig at NRK har plukket fra viktige punkter i Wolden Baches CV for at den skal virke svak og ubetydelig. Slik kan vi ikke ha det, vel? Vi som er brukere av NRK kan vel ikke få følelsen av at NRK er blitt et underbruk av Arbeiderpartiet og at Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fullstendig er i lomma til Stoltenberg/Støre, fortsetter klageren.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.