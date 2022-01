Fyrverkeri trolig årsak til brann i enebolig på Sola

Politiet fikk melding om brannen klokken 19.28 fredag kveld, og på grunn av røykutviklingen ble beboere i området bedt om å holde vinduer lukket.

Politiet hadde tidlig mistanke om at fyrverkeri kunne være brannårsaken, og klokken 21.29 opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter at et vitne har observert tre-fire gutter skjøt opp fyrverkeri i gaten like før brannen oppsto.

– Dette er med på å styrke hovedhypotesen om at fyrverkeri er årsaken til brannen, skriver politiet.

Huseier var bortreist, men ble informert av politiet.