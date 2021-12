– Denne kvelden vil jeg rette en varm takk til helsevesenet vårt: Takk for det livsviktige arbeidet dere gjør for oss alle dag ut og dag inn i dette lange, tunge løpet. Vi er alle dypt imponert over innsatsen deres, sier kongen i sin nyttårstale, som ble kringkastet ut til det norske folk på nyttårsaften.

Kongen sier han tar fatt på det nye året med både håp og uro, og noterer seg at avslutningen av 2021 ikke ble slik som mange hadde ønsket og håpet.

– Skuffelse og usikkerhet preger manges hverdag. Anledninger vi hadde gledet oss til, må igjen skyves på. Det gjelder også for oss i kongefamilien.

Håper på nytt mot

21. januar fyller arveprinsesse Ingrid Alexandra 18 år, noe som vanligvis ville blitt feiret med flere offentlige markeringer. Men på grunn av coronapandemien er disse i hovedsak utsatt.

– Når vi blir avskåret fra det sosiale livet over lang tid, gjør det noe med oss. Det er ikke bare å gå ut og omfavne verden og mennesker igjen. Som det meste annet trenger også dette litt øvelse. Jeg håper vi i det nye året kan komme hverandre i møte. Og jeg håper vi kan gi hverandre nytt mot, sier kongen.

Han sier også at han håper at vi kan skape et enda bedre samfunn ved å lytte til hverandre med respekt og et oppriktig ønske om å forstå.

Frivillighet

Kongen påpeker at vi nå går inn i 2022, som også er «frivillighetens år». Han slår derfor et slag for frivilligheten.

– Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under pandemien. De svakest stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge, sier kongen.

Han trekker blant annet fram en historie om en pappa som startet turgruppe med nabobarn som trengte pause hjemmefra, og afghanske ungdommer som begynte å handle for eldre i nærmiljøet.

– I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med, sier han.

Urfolk

Kongen vier også plass til urfolk, både i Norge og i utlandet, i talen.

– I oktober var jeg i Kautokeino under en seremoni der et historisk klenodium med stor verdi for samefolket ble tilbakeført til samene, hvor det hører hjemme. Det var en påminnelse om betydningen av kultur, språk og historie for et folks identitet, sier kongen.

Han påpeker at urfolk gjennom tusener av år har vært avhengig av samspillet med naturen og alt levende for selv å overleve.

– De eier verdifull kunnskap som er av betydning for oss alle.

Visdomsord

Et visdomsord har også fått innpass i talen:

– Hver dag står vi alle overfor valg som gjør noe med oss. Det er som i den gamle myten til cherokee-indianerne, sier kongen.

Han gjenforteller deretter følgende:

«En bestefar fortalte barnebarna sine om kampen som stadig utkjempes inni ham. Det er en kamp mellom to ulver. Mellom gode og onde krefter. Barnebarna spurte: Hvilken av ulvene vinner? Og bestefaren svarte: Den som jeg velger å mate.»