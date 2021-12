FHI om skjenkestopp: – Vi måtte være på den sikre siden

– Vi måtte være på den sikre siden da faren var stor for at viruset kunne løpe løpsk og sette helsetjenesten ut av kontroll, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI), til Bergens Tidende.

Samme uke som landets første tilfelle av omikronvarianten ble påvist i Øygarden kommune i Vestland, førte omikronutbruddet på et julebord på Aker Brygge i Oslo til at over 70 prosent av deltakerne til slutt ble smittet.

– Vi var det første landet som så en massesmittehendelse med varianten, som vi også fikk rapporter om at var svært smittsom, sier Forland.

Skjenkestoppen har blitt kritisert fra flere hold, og ifølge avisen har fire restauranter i Bergen gått konkurs den siste uken. Pandemien og smitteverntiltakene med skjenkestopp er hovedårsaken.

I motsetning til tidligere, da FHI ofte har foreslått lokale tiltak, var det helomvending denne gangen.

– Her var vurderingen at nå må vi slå til kraftfullt fram til vi ser at situasjonen blir bedre og vi får kontroll på smitten, sier Forland.