– Dagens situasjon er selvfølgelig vanskelig for både utelivet og kulturlivet og alle arbeidsplassene som er der. Men vi skal heller ikke undervurdere betydningen disse sosiale arenaene har for den mentale helsen til folk flest, sier Aps gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige, til Stavanger Aftenblad.

På et ekstraordinært møte i formannskapet nyttårsaften ble gult eller rødt nivå for skoler og barnehager i neste uke diskutert. Stavanger fortsetter foreløpig på gult nivå, men Mossige sa på møtet at tiden nå er inne for coronapass og dermed å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte.

– De som velger å ikke vaksinere seg, setter ikke bare seg selv i fare, men også andre. Dét er grunnen til at vi har stengt ned nå. Med coronapass vil man åpne for forskjellsbehandling. Vi mener tiden er inne for det nå, sier Mossige.

Ettersom nasjonale myndigheter må gi sin tilslutning, sier han at det vil være aktuelt å ta initiativ overfor regjeringen.

– Vi er veldig positive til coronapass. Vi kan ikke fortsette å stenge ned samfunnet, konsekvensene er for store, sier gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger Høyre til avisen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa før jul at en ny lovhjemmel om coronapass blir sendt på høring over nyttår. Tanken er å bruke coronasertifikatet mer forebyggende, før smitteverntiltak er innført.