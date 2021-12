Blant nordmenn over 45 år drikker 43 prosent alkohol en gang i uka eller oftere. Andelen har økt fra 40 prosent i 2020, skriver P4 . Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

For aldersgruppen over 67 år er andelen som drikker alkohol en gang i uka eller oftere, 40 prosent, opp fra 38 prosent i 2020.

– Mange eldre vet ikke at jo eldre man blir, jo farligere blir alkohol for kroppen, sier professor og seniorforsker Jørgen Bramnes i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han sier at de tidligere så en dramatisk nedgang i alkoholbruk fra 60-års alder, men at man ikke lenger ser denne tendensen. Han legger til at «en god del prosent» av helseproblemene og også dødsfall blant eldre kan tilskrives alkoholbruk.