Flere bønder rammes av dataangrepet mot Nortura

Konsekvensene av angrepet er særlig krevende for svinebønder, skriver NRK.

– Det er viktig at vi klarer å få løst situasjonen vi er i nå, slik at grisebøndene får produsert mest mulig som normalt, sier Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Nortura, til kanalen.

Flere viktige systemer ble satt ut av spill i angrepet 21. desember. Rakkenes forteller imidlertid at påvirkningen fra angrepet er blitt begrenset ettersom viruset ble oppdaget tidlig.

– Det er uansett klart at det er en alvorlig påminnelse om hvor sårbare man er i dag med datasystemene, sier Rakkenes.

Noen bønder mangler betaling for kjøtt som ble levert til Nortura kort tid før angrepet.

– De fleste skal ha fått oppgjøret, men vi har fått inn meldinger om at noen mangler. Disse oppfordres til å ta kontakt med oppgjørsavdelingen vår, sier Rakkenes.