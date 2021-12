Ap og Sp åpne for ny vurdering av vernede vassdrag

Samtidig sier SV klart nei, ifølge Klassekampen.

Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier at det ikke er tvil om at Norge trenger mer strøm.

– I forbindelse med energikommisjonen vil det være naturlig vil det være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sier han.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.