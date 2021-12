Avisa tar utgangspunkt i at snittprisen for strøm i desember lander på 177 øre på Nord Pool.

Avtalen mellom regjeringspartiene og SV går ut på at staten dekker 55 prosent av en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kilowattime (kWh). Ifølge Aftenposten betyr det at staten dekker 58,9 øre per kWh. Nettleien kommer i tillegg til dette, så statens andel ender dermed på rundt 27 prosent.