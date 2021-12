Både Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har anbefalt gult nivå.

– FHI og Helsedirektoratet har nok ikke sett nøye nok på hvordan videregående opplæring er organisert. Sånn er det bare. Det er en helhetlig vurdering, og det å gjennomføre gult nivå på videregående bryter jo med hvordan elevene mottar sin utdanning fordi man følger programfag, ofte skifter grupper, og lærerne har flere grupper i løpet av en dag, sier Kjerkol til Adresseavisen.

Hun mener problemet er at trafikklysmodellen, som regulerer nivået på smitteverntiltak i skolen, ikke treffer videregående skoler godt nok.

Det samme sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

– Jeg mener at gult nivå, slik som trafikklysmodellen i dag er utformet, ikke er et alternativ for videregående. Derfor må vi vurdere endringer i trafikklysmodellen, slik at vi kan ta hensyn til både elevenes behov for å være til stede på skolen og følge smittevernanbefalingene bedre enn slik det har vært til nå, sier Brenna.