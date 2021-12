Flere kommuner og fylker har vurdert å søke om oppløsning, og regjeringen har satt frist til 1. mars for å søke om dette. Mange av kommunene har imidlertid vært i tvil, blant annet fordi det er usikkert hvem som tar regningen.

Viken fylkeskommune har blant annet anslått at det vil koste opp mot 310–440 millioner kroner å løse opp fylket, ifølge VG. Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen sier til NRK Dagsnytt at fremtidige kostnader kan bli avgjørende for hva Viken lander på.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) lover på sin side at regjeringen vil stille opp, men vil ikke love noen konkret pengesum eller andel.

– Vi skal stille opp skikkelig for de kommunene som velger å løse seg opp. Jeg kan ikke gå inn i konkrete pengesummer, det skal vi ha dialog om. Det er viktig at vi får sett blant annet hvor mange kommuner og fylkeskommuner det dreier seg om, slik at vi ser omfanget, sier han til NRK torsdag morgen.

Han sier imidlertid at han vil respektere kommunene og fylkeskommunenes ønsker.

– Folkestyre har en pris. Vi skal stille opp skikkelig slik at man kan sikre god drift videre, det er poenget her, sier Gram.