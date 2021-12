Det skulle gå over tre måneder før det skjedde et drap i Norge i 2021. Coronaåret startet uvanlig fredelig sammenlignet med den dystre statistikken året før da 31 mennesker ble drept og sju av drapssakene skjedde i løpet av de første tre månedene. Fra april og ut året har det skjedd i alt 21 drapssaker med til sammen 27 ofre.

Drap begått av personer med en psykisk forstyrrelse preger oversikten. I april ble den kjente forsvarsadvokaten Tor Kjærvik skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Drapet ble begått av Kjærviks egen sønn som etter pågripelse ble vurdert som psykotisk og overført til psykiatrisk sykehus.

Pil og bue i Kongsberg

Videograbb fra YouTube av Espen Andersen Bråthen som er siktet for drap på fem personer på Kongsberg. Foto: Skjermdump Fra Video / NTB

Det som startet som en rolig kveld den 13. oktober, utviklet seg til et mareritt og en nasjonal katastrofe da 38 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk ut i sentrumsgatene i Kongsberg. Med pil og bue skjøt han mot folk og bygninger før han kastet våpenet fra seg og deretter tok seg inn til intetanende mennesker i flere hus i Hyttegata med et stikkvåpen.

Fem mennesker, fire kvinner og en mann, ble Bråthens uskyldige ofre før han ble pågrepet. Den nasjonale terroralarmen var blitt utløst, men politiet som avhørte Bråthen, innså at dette snarere var et spørsmål om psykisk helse enn om ideologisk overbevisning. Han erkjente hva han hadde gjort, men tok ikke stilling spørsmålet om straffskyld. Etter et døgn i en fengselscelle ble Bråthen overført til psykiatrisk sykehus.

Drept på Nav

De grufulle drapene i Kongsberg skjedde under én måned etter at en 39 år gammel Nav-klient uten grunn hadde angrepet to kvinner under et brukermøte på Nav Årstad i Bergen. Med kniv gikk han løs på 57 år gamle Marianne Amundsen og hennes 29 år gamle kollega.

Amundsen døde kort tid etter på sykehus av skadene hun ble påført. Kollegaen slapp unna med lettere skader. Nav-kontoret på Årstad ble stengt til 27. desember da det åpnet på nytt etter ombygging som følge av drapet.

Også i denne saken vurderer rettspsykiatriske eksperter om gjerningsmannen kan ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket. 13. desember bestemte Hordaland tingrett at 39-åringen skulle underlegges tvungen psykiatrisk observasjon.

Kunne vært forhindret

Med disse tre sakene, og flere andre, som bakgrunn, la Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) i desember fram en rapport der konklusjonen er at flere drap begått av psykotiske personer kunne ha vært forhindret hvis politiet og helsevesenet hadde samarbeidet bedre.

Konklusjonen i Ukom-rapporten om drap begått av psykotiske gjerningspersoner er at politiet og det psykiske helsevesenet samhandler for dårlig. Psykotiske pasienter med økt voldsrisiko skulle vært bedre ivaretatt. Da kan også samfunnsvernet bli bedre.

– Disse hendelsene kan ofte betegnes som varslede katastrofer. Ulike aktører sitter med ulik virkelighetsforståelse og forholder seg til ulike deler av virkeligheten. Ingen ser helhetsbildet, sa direktør Pål Iden da han la fram rapporten.

Familie drept

2021 har også vært preget av mange drap der gjerningsmannen er i familie med ofrene. Den mest omtalte har trolig vært brannen i Svelvik 6. desember der en familie på fire ble meldt savnet etter en dramatisk og omfattende boligbrann. Det ble først regnet som en tragisk brann, men saken endret status etter at politiet startet etterforskning av brannårsaken.

De avdøde var en 43 år gammel mann, hans 42 år gamle samboer og barna deres, en tolv år gammel jente og en ti år gammel gutt. Noen dager etter brannen ble den avdøde familiefaren siktet for drap, trolig med et skytevåpen som ble funnet på tomta, og for brannstiftelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Kriminalteknikere ved bolighuset i Svelvik i Drammen der fire personer ble funnet døde. Politiets etterforskning har ført til siktelse mot den avdøde 43 år gamle familiefaren for drap på ektefellen og de to barna på ti og tolv år, samt for brannstiftelse. Foto: Torstein Bøe / NTB

Skyteepisoder

Høsten 2021 var preget av mange skyteepisoder i Oslo med kort mellomrom. I løpet av ti uker ble åtte personer skutt. Mange av sakene involverte unge mennesker helt ned mot den strafferettslige lavalderen på 15 år, men takket være et effektivt helsevesen ble de aller fleste reddet etter å ha blitt skutt.

7. oktober ble imidlertid 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo sent på kvelden. Dagen etter døde han av skadene. Etter en intens etterforskning ble en 40 år gammel mann siktet for medvirkning til drap og varetektsfengslet to uker senere. I tillegg er to terrordømte brødre fra Bærum siktet i saken.

Siste observasjon av dem var på Gardermoen lørdag 9. oktober da de tok et fly til Pristina i Kosovo. Begge er etterlyst internasjonalt, men har via sin advokat nektet for å ha noe med drapet å gjøre.