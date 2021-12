Ifølge Øst politidistrikt er de tre trolig lettere skadd.

Nødetatene fikk melding om trafikkulykken klokken 5.25 torsdag morgen. Ulykken skjedde i nærheten av avkjøringen til Ingedal og Skjeberg.

To biler var involvert og E6 ble sperret etter ulykken. Like før klokka 7 meldte politiet at ett felt var åpnet.