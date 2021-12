4.407 nye koronasmittede registrert siste døgn – 996 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 4.407 koronasmittede i Norge. Det er 117 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 996 nye smittede, som er 86 flere enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.377 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.152, så trenden er fallende. Onsdag var 323 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var åtte flere enn dagen før.

Maxwell kjent skyldig i å ha hjulpet Epstein med å forgripe seg på tenåringsjenter

Ghislaine Maxwell (60) er kjent skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne, blant annet i å ha rekruttert unge jenter som så ble utsatt for overgrep. Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Maxwell avviser alle anklagene. Kjennelsen kom etter en månedslang rettssak, og juryen var i diskusjoner i fem dager før de ble enige. Hun får trolig lang fengselsstraff, og kan måtte sone livet ut. Tiltalepunktet om rekruttering av mindreårige til overgrep har en strafferamme på 40 år, mens de fire andre har strafferammer på mellom fem og ti år. Det er ikke satt noen dato for straffeutmåling.

Arbeiderpartiet kan stoppe oppløsning av Viken

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken vil ha oppløsning av storfylket. Men diskusjonen i Ap kan ende med at partiet sier nei.

Rett før jul, den 17. desember la Jacobsen fram fylkesrådets innstilling om å oppløse Viken. Men først den 5. februar blir det klart om Jacobsen får flertall i eget parti, når representantskapet i Viken Arbeiderparti skal avgjøre om de går for en oppløsning eller ikke, skriver Budstikka.

Dersom Ap skulle gå mot Jacobsens innstilling, og plattformen de styrer etter, vil Viken høyst sannsynlig bestå som i dag, ifølge Budstikka.

Sikkerhetsrådet fordømmer massakre i Myanmar

FNs sikkerhetsråd fordømmer massakren i Myanmar forrige uke, der mer enn 30 menneske ble drept, blant dem to ansatte i Redd Barna. Styrker fra militærjuntaen, som kuppet makten i landet 1. februar, har fått skylda.

I en uttalelse onsdag fra Sikkerhetsrådets medlemmer understrekes det at noen må holdes ansvarlig for drapene, og det bes om at all voldsbruk umiddelbart opphører. Redd Barna hevder at militærjuntaens styrker tvang folk ut av bilene, arresterte noen og drepte resten. Minst 35 ble drept, fire av dem barn.