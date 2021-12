De to blir torsdag fremstilt for varetektsfengsling, melder Bergens Tidende. Politiet gjorde beslag av piller i bilen, og avisen får opplyst at det dreier seg om et betydelig beslag.

Bilen med to menn falt 10–20 meter. Foto: Politiet / NTB

Bilen med de to i kjørte av veien ved Litlastølshallet på riksvei 7, og en bekjent av dem varslet politiet. De to var ved bevissthet, men kalde da redningsmannskaper kom til stedet. Bilen hadde falt 10–20 meter ned en bratt skråning.

– Jeg kan bekrefte at to menn i 30-årene er pågrepet og siktet for narkotikaovertredelse, sier politiadvokat Jan Christian Alvheim ved Vest politidistrikt.