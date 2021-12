RB: Hackerne truer Amedia med å avsløre viktige dokumenter

Romerikes Blad , som er i Amedia-konsernet, skriver at dette er beskjeden hackerne la igjen etter angrepet i Amedias servere, oversatt fra engelsk:

«Nettverket ditt har blitt brutt og alle data ble kryptert. Personopplysninger, økonomiske rapporter og viktige dokumenter er klare til å avsløres».

I tekstfilen følger en oppskrift for hvordan løsepengene skal betales. Amedia har opplyst at konsernet ikke vil gå i dialog med hackerne, men at de samarbeider med politiet.